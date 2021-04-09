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Haber Giriş: 09.04.2021 - 03:28 | Son Güncelleme:

Kocaeli Posta Kodu kaçtır? Kocaeli ili ve İlçelerinin Posta Kodları

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Kocaeli Posta Kodu kaçtır? Kocaeli ili ve İlçelerinin Posta Kodları

Posta kodlarına her an ihtiyacımız olabilir. Gerek internet alışverişlerimizde gerekse de adres bilgilerimizi vermemizin gerektiği başka alanlarda posta koduna ihtiyaç duyarız. Bu yüzden herkesin yaşadığı bölgenin posta kodunu bilmesi önemlidir. Çünkü adres bilgisinde mutlaka istenmektedir. Peki, Kocaeli'nin ve ilçelerinin posta kodu nedir? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Kocaeli ilinin sınırları içerisinde toplam 12 tane ilçe bulunmaktadır. Bu 12 ilçenin posta kodları birbirinden farklıdır.

 Kocaeli İlinin Posta Kodu Kaçtır?

 Kocaeli ilinin posta kodu 41000'dir. Kocaeli'de bulunan 12 ilçenin ve bu ilçelerin sınırları içinde yer alan mahalle ve köylerin posta kodları farklıdır. Kocaeli ilinin posta kodunun ilk iki hanesi olan 41, aynı zamanda Kocaeli ilinin plaka numarasıdır. Kocaeli ilçelerinin, ilçelerdeki mahalle ve köylerin posta kodlarının listesi ise şu şekildedir:

 Kocaeli'nin İlçelerinin Posta Kodları Kaçtır?

Başiskele - 41030 (Bahçecik, Başiskele, Kullar, Seymen, Yeniköy, Yuvacık mahalleleri ve merkez köyler)

Çayırova - 41420

Darıca - 41700

Derince - 41900

Dilovası - 41455

Gebze - 41400

Gölcük - 41950 (Değirmendere mahallesi ve merkez köyler)

İzmit - 41310 (Alikahya, Çarşı, Gündoğdu, Sahil, Saraybahçe, Yenidoğan, Yenişehir mahalleleri ve merkez köyler)

Kandıra - 41600

Karamürsel - 41500

Kartepe - 41320 (Acısu, Arslanbey, Büyükderbent, Eşme, Köseköy, Maşukiye, Suadiye, Uzunçiftlik, Uzuntarla mahalleleri ve merkez köyler)

Körfez (Tütünçiftlik) - 41800 (Hereke, Tütünçiftlik mahalleleri ve merkez köyler)

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