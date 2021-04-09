Kocaeli Posta Kodu kaçtır? Kocaeli ili ve İlçelerinin Posta Kodları
Posta kodlarına her an ihtiyacımız olabilir. Gerek internet alışverişlerimizde gerekse de adres bilgilerimizi vermemizin gerektiği başka alanlarda posta koduna ihtiyaç duyarız. Bu yüzden herkesin yaşadığı bölgenin posta kodunu bilmesi önemlidir. Çünkü adres bilgisinde mutlaka istenmektedir. Peki, Kocaeli'nin ve ilçelerinin posta kodu nedir? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.
Kocaeli ilinin sınırları içerisinde toplam 12 tane ilçe bulunmaktadır. Bu 12 ilçenin posta kodları birbirinden farklıdır.
Kocaeli İlinin Posta Kodu Kaçtır?
Kocaeli ilinin posta kodu 41000'dir. Kocaeli'de bulunan 12 ilçenin ve bu ilçelerin sınırları içinde yer alan mahalle ve köylerin posta kodları farklıdır. Kocaeli ilinin posta kodunun ilk iki hanesi olan 41, aynı zamanda Kocaeli ilinin plaka numarasıdır. Kocaeli ilçelerinin, ilçelerdeki mahalle ve köylerin posta kodlarının listesi ise şu şekildedir:
Kocaeli'nin İlçelerinin Posta Kodları Kaçtır?
Başiskele - 41030 (Bahçecik, Başiskele, Kullar, Seymen, Yeniköy, Yuvacık mahalleleri ve merkez köyler)
Çayırova - 41420
Darıca - 41700
Derince - 41900
Dilovası - 41455
Gebze - 41400
Gölcük - 41950 (Değirmendere mahallesi ve merkez köyler)
İzmit - 41310 (Alikahya, Çarşı, Gündoğdu, Sahil, Saraybahçe, Yenidoğan, Yenişehir mahalleleri ve merkez köyler)
Kandıra - 41600
Karamürsel - 41500
Kartepe - 41320 (Acısu, Arslanbey, Büyükderbent, Eşme, Köseköy, Maşukiye, Suadiye, Uzunçiftlik, Uzuntarla mahalleleri ve merkez köyler)
Körfez (Tütünçiftlik) - 41800 (Hereke, Tütünçiftlik mahalleleri ve merkez köyler)
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