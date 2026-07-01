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Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonu! Gözaltı sayısı 118'e yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Yasa Dışı Bahis#Operasyon
Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonu Gözaltı sayısı 118e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 10:40

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 13 şüpheli daha yakalandı, gözaltı sayısı 118 oldu. Şüphelilerin faaliyetlerini gizlemek için 15 paravan firma kurdukları ve 6 milyar 657 milyon 746 bin lira işlem hacmine ulaştıkları belirlenmişti.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyetlerini yürüten suç örgütüne yönelik Kocaeli merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınanların sayısı 118'e yükseldi, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Haziran'da 158 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 105 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerin faaliyetlerini gizlemek için 15 paravan firma kurdukları ve 6 milyar 657 milyon 746 bin lira işlem hacmine ulaştıkları belirlenmişti.

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#Kocaeli#Yasa Dışı Bahis#Operasyon

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