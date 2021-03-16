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Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 15:18 | Son Güncelleme:

Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 9 kişiye gözaltı

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Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 9 kişiye gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli olarak 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasında olduğu değerlendirilen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın talimatıyla, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i aktif, 1'i emekli, 1'i ihraç edilmiş 3 astsubay ile 6 askeri okul eski öğrencisi toplam 9 kişi gözaltına alındı.

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