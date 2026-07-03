Kocaeli merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında, faaliyetlerde kullanıldığı belirlenen 15 paravan şirket ile bu şirketlerin yönetimini elinde bulunduran 14 firma sahibinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, 30 Haziran'da Adana, Amasya, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van'da toplam 158 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 130 şüpheliden 105'i gözaltına alındı.

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6 MİLYAR 567 MİLYON TL İŞLEM HACMİ

Diğer yandan, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 6 milyar 567 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 108 mermi ve 124 bin TL nakit para ele geçirildi.

119 KİŞİ ADLİYEDE

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ek çalışmalarda 14 şüpheli daha yakalanırken, gözaltı sayısı 119'a yükseldi. Başiskele ilçesindeki Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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