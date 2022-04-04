Kocaeli iftar ve sahur vakti: Kocaeli’de iftar, sahur, imsak saati kaçta? 2022 İmsakiye

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Kocaeli iftar saatleri ile ilgili açıklama yapıldı. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlendiği ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. İşte Kocaeli sahur, imsak, iftar saatleri

KOCAELİ İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

Kocaeli iftar saati 19:34 olacak.

KOCAELİ SAHUR SAATİ

Kocaeli sahur saati 05:03 olacak.

KOCAELİ TERAVİH NAMAZI SAATİ

Kocaeli’de bu akşam teravih namazı 20:56’da kılınacak.

KOCAELİ İMSAKİYESİ

İmsak Akşam Teravih

3 Ramazan 1443 4 Nisan 2022 Pazartesi 05:05 19:34 20:56

4 Ramazan 1443 5 Nisan 2022 Salı 05:03 19:35 20:58

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5 Ramazan 1443 6 Nisan 2022 Çarşamba 05:01 19:36 20:59

6 Ramazan 1443 7 Nisan 2022 Perşembe 04:59 19:37 21:00

7 Ramazan 1443 8 Nisan 2022 Cuma 04:57 19:39 21:01

GÜN GÜN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

8 Ramazan 1443 9 Nisan 2022 Cumartesi 04:55 19:40 21:03

9 Ramazan 1443 10 Nisan 2022 Pazar 04:54 19:41 21:04

10 Ramazan 1443 11 Nisan 2022 Pazartesi 04:52 19:42 21:05