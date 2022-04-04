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Kocaeli iftar ve sahur vakti: Kocaeli’de iftar, sahur, imsak saati kaçta? 2022 İmsakiye

#İftar Vakti#Kocaeli İftar Vakti#Sahur Saati
Kocaeli iftar ve sahur vakti: Kocaeli’de iftar, sahur, imsak saati kaçta 2022 İmsakiye

Kocaeli iftar vakti ve sahur saati ile ilgili araştırmalar başladı. 4 Nisan iftar ve sahur saatleri Kocaeli İmsakiyesi içerisinde açıklandı. Müslümanlar bugün ramazan orucunun üçüncüsünü tutuyor, imsak vaktinden itibaren orucu bozan durumlardan uzak duruyorlar. Peki, Kocaeli’de iftar, sahur, imsak saati kaçta? İşte imsakiye bilgileri

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Kocaeli iftar saatleri ile ilgili açıklama yapıldı. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlendiği ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. İşte Kocaeli sahur, imsak, iftar saatleri

KOCAELİ İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

Kocaeli iftar saati 19:34 olacak.

KOCAELİ SAHUR SAATİ

Kocaeli sahur saati 05:03 olacak.

KOCAELİ TERAVİH NAMAZI SAATİ

Kocaeli’de bu akşam teravih namazı 20:56’da kılınacak.

KOCAELİ İMSAKİYESİ

İmsak    Akşam  Teravih

3 Ramazan 1443               4 Nisan 2022 Pazartesi  05:05     19:34     20:56

4 Ramazan 1443               5 Nisan 2022 Salı             05:03     19:35     20:58

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Kocaeli iftar ve sahur vakti: Kocaeli’de iftar, sahur, imsak saati kaçta 2022 İmsakiye

5 Ramazan 1443               6 Nisan 2022 Çarşamba 05:01     19:36     20:59

6 Ramazan 1443               7 Nisan 2022 Perşembe 04:59     19:37     21:00

7 Ramazan 1443               8 Nisan 2022 Cuma        04:57     19:39     21:01

GÜN GÜN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

8 Ramazan 1443               9 Nisan 2022 Cumartesi 04:55     19:40     21:03

9 Ramazan 1443               10 Nisan 2022 Pazar       04:54     19:41     21:04

10 Ramazan 1443             11 Nisan 2022 Pazartesi 04:52    19:42     21:05

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#İftar Vakti#Kocaeli İftar Vakti#Sahur Saati

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