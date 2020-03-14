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KOCAELİ (İHA)
Haber Giriş: 14.03.2020 - 10:03,Son Güncelleme:/

Kocaeli güne yoğun sis ile başladı

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Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
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Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis D-100 kara yolunda görüş mesafesini zaman zaman 30 metreye kadar düşürdü. Körfez, Derince, İzmit ilçelerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. D-100 Karayolu ve TEM Karayolu’nda etkili olan sis nedeni ile ilerlemekte güçlük çekti. Sabah erken saatlerde etkisini gösteren sis nedeniyle seyir halindeki sürücüler, olası kazaların yaşanmaması adına düşük hızlarla ilerlemeye devam etti.

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