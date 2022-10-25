Kocaeli gri renkten kurtulacak!

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Öncelikle Sıfır Atık Festivali’nden başlamak istiyorum. Sanayi kenti olmanız açısından da sıfır atık konusu çok daha büyük bir anlam ifade ediyor. Neden böyle bir festival düzenleme gereği duydunuz?

Aslında küçük bir düzeltme yapayım. Biz sanayinin başkentiyiz ama Kocaeli tipik sanayi kentlerindeki algıdan giderek uzaklaşıyor. Burası aynı zamanda yeni kurulan Bilişim Vadisi ile birlikte bilişimin de başkenti olmaya başladı. Topraklarının yüzde 50’si orman, yüzde 30’u tarımsal arazi. Sanayi ve ticaret için biz sadece yüzde 1.5’ini kullanırız bu toprakların. İki denizi, bir gölüyle birlikte Kocaeli aslında o alışıldık gri, isli ve puslu kokan bir sanayi şehri imajından hızla kurtuluyor.

HEDEF İNSANLARIN MUTLULUĞUNA KATKI

Artık Kocaeli metrekare başına, kişi başına düşen yaklaşık 14 metrekareye varan aktif yeşil alanlarla giderek çehresi değişen bir şehir olma yolunda ilerliyor. Doğa sporlarına, deniz sporlarına elverişli bir destinasyon noktası da oluyor.

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Yani kimliği kabuk değiştiriyor Kocaeli’nin. Biz de adını ‘mutlu şehir’ koyduk. Çünkü nihai olarak bizim varlık sebebimiz bu şehirde yaşayan insanların mutluluğuna katkı sağlamak. Mutluluk bir yolculuk.

Sıfır atık meselesi esasında küresel ısınmayla bağlantılı bir konu. Artık şunu fark ettik, biz dünyanın bize sağladığı imkânlardan çok daha fazlasını tüketiyoruz. İnsanoğlu dünya ortalaması olarak 1 yılda tüketmesi gerekenin tamamını 6 ayda tüketiyor. Geri kalan aylarda ise gelecek kuşaklardan borçlanıyor. Böyle devam ederse biz bu gezegeni insanlar için yaşanamaz bir hale getireceğiz.

FESTİVAL HAVASINDA ÇEVRE FARKINDALIĞI

Sıfır Atık böyle bir farkındalık projesi aslında. Yaptığımız, üretimden tüketime ve geri kazanıma kadar bütün o mecralara yayılan başlıklarda farkındalık etkinliklerinin olduğu, sanat dünyasından da katılımın olduğu geniş yelpazeye yayılan festival havasında bu konunun önemini fark ettirme çalışması.

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Neden mutlu şehir teması?

Aslında uzunca bir süredir akademik olarak da kalite standartlarını ölçme ile ilgili merakım vardır. Şehirler de birbiriyle yarışıyor. Başarılması gerekenler işte suyu iyi olacak yolu iyi olacak gibi ama nihai hedef insanın mutluluğu.

Örneğin şu anda cep telefonlarıyla büyüyen bir kuşak var. İhtiyaçlar yenileniyor. Dolayısıyla insanları mutlu eden şeyler, mutsuz eden şeyler de değişiyor. Örneğin şu anda internete erişememek bir mutsuzluk kaynağı.Mesela vatandaşın evinin önündeki kaldırım taşı yerinden oynamış olsa ve sabah yağmurda oradan geçerken taşa basıp üzerine su sıçramışsa o kişi için mutsuzluk sebebi mesela.Çalışanlar biz bu insanların mutluluğu için varız diye düşünüp görevini yapmalı.

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KÖRFEZ’E EN BÜYÜK ÇEVRE PROJESİ

KOCAELİ Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi’nde TÜBİTAK’la yürüttükleri bir projeyi şöyle anlattı: “Su kalitesinin izlenmesini de içine alan bir çalışma. Orada 11.5 milyon metreküp çamur biriktiğini gördük. Bunun 8.5 milyon metreküpünün alınması lazım. Bunu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla paylaştım. 120 milyon dolarlık bir proje bu. Bu Türkiye’deki en büyük çevre projesi olacak. Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştı. Cumhurbaşkanlığı’ndan bir ödenek ayrıldı. Çevre Bakanlığı bir ödenek ayırdı. Bir miktarı da biz sağlamayı taahhüt ettik.”

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HAVA KALİTESİ İYİ İLLERDEN

Sanayi kenti olarak çevre kirliliğiyle mücadele konusunda neler yapıyorsunuz?

Evet, şimdi aslında çevreyle ilgili algı da maalesef olguyla örtüşmüyor. Endüstriyel tesisler burada. Gerçekten çok büyük firmalar. Dolayısıyla çevresel risklerin yönetimi konusunda yatırım yapma kapasitesi de olan firmalar. Dolayısıyla Kocaeli çevresel kirliliğin fazla, hava kalitesinin çok düşük olduğu şehir gibi zannedilmesine rağmen öyle değil. Zaman zaman televizyon ekranlarında hava kalitesi haritaları görürsünüz. Kocaeli orada kötü çıkmaz. Yani Kocaeli hava kalitesi açısından öyle kötü illerden değil, hatta hava kalitesi iyi illerden bir tanesidir.

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DENİZDE HAVADAN DRONLU DENETİM

Kocaeli denizin en yoğun kullanıldığı illerden biri. Havadan da denetimleriniz var. Denizin kirlenmemesi konusunda ne tür önlemler alıyorsunuz?

Aslında bir tarafı havadan uçakla yaptığımız denetimler. Bir deniz uçağımız var. Bu, gemi atıklarının denize boşaltılmasını takip için kurduğumuz bir sistem. Dronlarla yukarıdan görüntüleyerek aşağıdaki GPS uyumlu veri merkezine gönderdiği verilerle birlikte görüntülü bir denetleme sistemini de ayrıca devreye aldık. Körfez’in tamamında gemilerden kaynaklı liman hareketinden, deniz trafiğinden kaynaklı kirliliklerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Deniz süpürgeleri adını verdiğimiz amfibik araçlar var. Ayrıca doğal bariyerler oluşturuyoruz. Kirlilik olduğunda denize ulaşmadan engelliyoruz.