Gündem Haberleri

Kocaeli faciasında 6 kişi toprağa verildi | Cenazede yürek yakan detay: Tabutların üzerine örttüler

Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 14:11

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Hayatını kaybeden kadınların tabutuna örtülen eşarplar ise dikkat çekti.

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında dün saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65) ve Hanım Gülek (65) hayatını kaybetti. Yaralanan, 1’i ağır, 7 kişi ise sağlık personelin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Cenazeler ise otopsi işlemleri için morga götürüldü.

İŞ YERİ SAHİBİ YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri, iş yerinin sahibi K.O.'yu Yalova'da gözaltına aldı. K.O.’nun yanı sıra 2 vardiya amirinin de gözaltınla alındığı öğrenildi. K.O.’nun oğlu da polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde gözaltına alındı.

BAKANLIK 7 KİŞİYİ AÇIĞA ALDI

Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığını duyurdu.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Dilovası ilçesindeki farklı camilere getirildi. Esma Gikan'ın cenazesi Vahdet Cami’sinde, Şengül Yılmaz'ın cenazesi Gül Cami’sinde, Hanım Gülek’in cenazesi Mimar Sinan Mahallesi Eyüp Sultan Cami’sinde, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Tuba Taşdemir, Nisa Taşdemir ve Cansu Esetoğlu'nun cenazeleri ise Kayapınar Mahallesi’nde bulunan Selahattin Eyyübi Camisi’nde kılınan namaz sonrası Kayapınar Mezarlığı’nda defnedildi. Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şengül Yılmaz’ın cenazesine katıldı. 

