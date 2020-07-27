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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 17:54,Son Güncelleme:

Kocaeli D-100 karayolunda zincirleme kaza: 5 yaralı

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KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, 1 TIR, 1 otobüs, 1 panelvan araç ile 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 34 BCU 406 plakalı TIR, 34 CPM 202 plakalı panelvan araç, İbrahim Pektaş yönetimindeki 07 KP 763 plakalı yolcu otobüsü ve Sadettin Yıldırım'ın kullandığı 41 R 9636 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada panelvan aracın sürücüsü araçta sıkışırken, otobüsün muavini ile 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Hafif yaralanan muavin ile 3 yolcu hastaneye kaldırılırken, hasar gören panelvan araçta sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralanan sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. TIR’ı sıkıştıran bir aracın neden olduğu iddia edilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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