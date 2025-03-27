Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Avrupa Konseyinde Türkiye aleyhine konuşmalara karşı çıktı

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 48’inci Genel Kurulu’na katıldı. Kongrede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin Türkiye aleyhine yapılan konuşmalara söz alarak karşı çıkan Tahir Büyükakın, açıklamalarda bulundu.

‘GERÇEKLİK BLOKE OLMUŞ OLDU’

Algı ile gerçekliğin birbirine karıştığını söyleyen Tahir Büyükakın, “Kayyum atamalarında da raportörlerin bu sürecini biz de defalarca gördük. Hükümetin terörle bağlantılı yapılarla ilgili aksiyonlarını hukuksuzluk olarak niteleyen raportörler, gerçeklikle alakalı bir başka olguyu her zaman gözden kaçırdılar. Mesela DEM Parti tarafından aday gösterilmiş olan belediye başkanlarının yanlarında eş başkan sıfatıyla hiçbir hukuki karşılığı olmayan, hiçbir seçimle gelmeyen şahısların atanmasını kayyum olarak göremediler. Gerçeklik bloke olmuş oldu. Burada sadece muhalefetin görüşlerinin ifade edilmesi raporlarda ağırlıklı olarak muhalif görüşlerin ele alınmasını biz raportörlere defalarca anlattık. Hükümetin görüşleri maalesef raporlara yansımıyor. Gerçeklik ile propaganda arasında ki fark hiçbir zaman belirginleşmiyor” dedi.

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‘TÜRKİYE’DEKİ GERÇEKLİĞİ MAALESEF YANSITMIYOR’

Konuşmasını sürdüren Büyükakın, “Türkiye'de demokrasinin devrede olduğunu, hukukun işlediğini, Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınma sürecinin esasen bir hukuk prosedürü olduğunu, şu anda bir yargılamanın devam ettiğini de özellikle belirtmek gerekiyor. Şu anda Türkiye'de devam etmekte olan bu yargılamanın bu şekilde tartışılması ve dünya kamuoyuna bu şekildeymiş gibi gösterilmesi, Türkiye'de sanki insanların hepsi sokaktaymış gibi anlatılması Türkiye'deki gerçekliği maalesef yansıtmıyor. Burada propagandaya esir edilen bir propaganda çalışması var. Dolayısıyla bunun da bilinmesi, raporlara hükümet tarafından görüşlerinin de dahil edilmesi gerektiğini, şu ana kadarki orantısızlığın düzeltilmesi gerektiğini ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.