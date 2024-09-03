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Kocaeki'de kavgayı ayırmak istediler... Bıçaklı kavga çıktı: 4 yaralı

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#Kocaeli#Gebze#Bıçaklı Kavga
Kocaekide kavgayı ayırmak istediler... Bıçaklı kavga çıktı: 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 10:06

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda kavga eden grup ile onları ayırmak için müdahale edenler arasında çıkan tartışmada 4 kişi bıçaklanarak yaralandı. 1 şüpheli, gözaltına alındı.

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Olay, gece saatlerinde Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran 34 GDM 284 plakalı minibüsteki M.D. ile E.C., iddiaya göre kavşakta kavga eden bir grup genci ayırmak için araçtan indi. Bunun üzerine birbirleri ile kavga eden S.Y., B.Y. ve B.C. ile araçtan inen M.D. ve E.C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi ile S.Y., B.Y., B.C. ve E.C. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

M.D. gözaltına alınırken, yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralılara tedavileri sonrası işlem yapılacağı öğrenildi. 

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#Kocaeli#Gebze#Bıçaklı Kavga

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