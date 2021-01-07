DHA
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Koca'dan 'SMA' açıklaması: ‘Konu mali değil, insani’
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yayılan ‘Varlık Fonu’na aktarılan Milli Piyango ikramiyesi 75 milyon TL’nin SMA’lı çocuklar için kullanılması’ yönündeki kampanyayla ilgili bir açıklama daha yaptı.
Koca, Twitter hesabından “SMA kampanyasının ‘kirli’ yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suiistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir” sözlerini paylaştı.
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