MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKoca'dan 'SMA' açıklaması: ‘Konu mali değil, insani’
GeriGündem Koca'dan 'SMA' açıklaması: ‘Konu mali değil, insani’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Koca'dan 'SMA' açıklaması: ‘Konu mali değil, insani’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koca'dan 'SMA' açıklaması: ‘Konu mali değil, insani’
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yayılan ‘Varlık Fonu’na aktarılan Milli Piyango ikramiyesi 75 milyon TL’nin SMA’lı çocuklar için kullanılması’ yönündeki kampanyayla ilgili bir açıklama daha yaptı.

Koca, Twitter hesabından “SMA kampanyasının ‘kirli’ yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suiistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir” sözlerini paylaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle