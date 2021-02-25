Koca’dan cenaze özrü: Öngörmem gerekiyordu

Koca, Meclis’te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Çin’den gelen 1 milyon doz ücretsiz aşının Devlet Malzeme Ofisi’ne her bir dozu 12 dolardan fatura edildiği” iddiasına ilişkin soru üzerine Bakan Koca, şunları söyledi: “Vatandaşımıza bu anlamda veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben bu yaklaşımı, davranışı, birlik ve beraberliği bozma noktasındaki bu yaklaşımı ahlaki bulmuyorum. Bununla ilgili detaylı bilgiyi de vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyenlere cevaben, vatandaşımıza yönelik yarın (bugün) basın toplantısında detaylı açıklamada bulunacağım.

(Muhammed Emin Saraç’ın cenazesi)Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet, gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum.”