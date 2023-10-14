Koca Yusuf’tan yardım seferi

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Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, “İki adet A400M uçağı Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerini Mısır’a ulaştırdı” denildi. Yardımlar Mısır’dan TIR’lara yüklenerek Gazze’nin dünyaya açılan tek noktası olan Refah Sınır Kapısı’na gönderilecek. Daha sonra elektriği, suyu, gıdası, tıbbi malzemesi olmayan Gazze’ye ulaştırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya paylaşımında “Bir uçak dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Filistin’e gönderilmek üzere Mısır’a ulaştı. Yardımlarımız devam edecek” dedi.