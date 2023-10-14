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Koca Yusuf’tan yardım seferi

Güncelleme Tarihi:

#TÜRKİYE#Gazze#Koca Yusuf
Koca Yusuf’tan yardım seferi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 07:00

TÜRKİYE, Gazze’ye ‘Koca Yusuf’ olarak da bilinen askeri uçaklarla yardım malzemesi gönderdi.

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Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, “İki adet A400M uçağı Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerini Mısır’a ulaştırdı” denildi. Yardımlar Mısır’dan TIR’lara yüklenerek Gazze’nin dünyaya açılan tek noktası olan Refah Sınır Kapısı’na gönderilecek. Daha sonra elektriği, suyu, gıdası, tıbbi malzemesi olmayan Gazze’ye ulaştırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya paylaşımında “Bir uçak dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Filistin’e gönderilmek üzere Mısır’a ulaştı. Yardımlarımız devam edecek” dedi.

Koca Yusuf’tan yardım seferi

 

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#TÜRKİYE#Gazze#Koca Yusuf

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