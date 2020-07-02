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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Koca Yusuf’ Türkmenler için yola düştü

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
‘Koca Yusuf’ Türkmenler için yola düştü
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Irak Türkmen Cephesi lideri Erşat Salihi’nin, Irak’ın COVID-19 salgınıyla mücadelede zorlanması nedeniyle yaptığı yardım çağrısına Ankara yanıt verdi. ‘Koca Yusuf’ Irak’a maske, yerli solunum cihazı, siperlik, tulum ve gözlük götürdü.

Türkiye, hafta başında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan kabine toplantısında alınan karar uyarınca, Irak’a bir uçak dolusu yardım malzemesi gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait ‘Koca Yusuf’ olarak bilinen A 400M tipi dev nakliye uçağıyla COVID-19’la mücadeleye destek için Irak’a maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderdi. Sağlık malzemelerinin Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlandığı bildirildi.

SALİHİ KARŞILADI

Dün öğleden önce Irak’a inen ‘Koca Yusuf’a Etimesgut Askeri Havaalanı’nda yüklenen yardım malzemelerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Türkçe ve Arapça olarak Mevlana’nın, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” ve “Türkiye’den Irak Cumhuriyeti halkına sevgilerle” ifadeleri yer aldı. ‘Koca Yusuf’ ITC lideri Erşat Salihi, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve Askeri Ataşe Albay Oğuz Bozoklu tarafından karşılandı. 

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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