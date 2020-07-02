‘Koca Yusuf’ Türkmenler için yola düştü

Türkiye, hafta başında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan kabine toplantısında alınan karar uyarınca, Irak’a bir uçak dolusu yardım malzemesi gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait ‘Koca Yusuf’ olarak bilinen A 400M tipi dev nakliye uçağıyla COVID-19’la mücadeleye destek için Irak’a maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderdi. Sağlık malzemelerinin Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlandığı bildirildi.

SALİHİ KARŞILADI

Dün öğleden önce Irak’a inen ‘Koca Yusuf’a Etimesgut Askeri Havaalanı’nda yüklenen yardım malzemelerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Türkçe ve Arapça olarak Mevlana’nın, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” ve “Türkiye’den Irak Cumhuriyeti halkına sevgilerle” ifadeleri yer aldı. ‘Koca Yusuf’ ITC lideri Erşat Salihi, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve Askeri Ataşe Albay Oğuz Bozoklu tarafından karşılandı.