Koca Yusuf kocaman bir ülkeye kondu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük askeri nakliye uçağı olan ve ‘Koca Yusuf’ diye bilinen A-400M, dün Ankara-Etimesgut Askeri Üssü’nden Washington’a uçtu. ABD, ‘Koca Yusuf’un Türkiye’nin değişik ülkelere yaptığı yardımı götürmek için gittiği 10’uncu durak oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemelerinin, 500 bin tek kullanımlık cerrahi maske, 4 bin koruyucu önlük ve tulum, 1500 koruyucu gözlük, 400 adet özel N95 maske, 500 yüz koruma siperliği ve 2 bin litre dezenfektandan oluştuğu öğrenildi. Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü’ne ulaşan Koca Yusuf’u, Türkiye’nin Washington büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa ve Avrasya’dan sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Büyükelçi Philip Reeker, ABD Hava Kuvvetleri Bölgesel Direktörü Hava Pilot Tuğgeneral Mathew Isler karşıladı.



ABD BÜYÜKELÇİSİ MESAJ YAYINLADI: BU CÖMERT BAĞIŞ İÇİN TÜRK MİLLETİNE TEŞEKKÜR

‘KOCA Yusuf’un havalanmasından sonra ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’ye teşekkür eden bir mesaj yayınladı. Teşekkür mesajı şöyle: “ABD hükümeti adına, NATO müttefikimiz Türkiye’ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum. Malzeme COVID-19’un ağır darbe vurduğu yerlerde yayılmasını yavaşlatmamızda bize yardımcı olacaktır. Bu bağıştan, ABD’de bu malzemelere en çok ihtiyaç duyanların faydalanması sağlanacaktır. Amerikan halkına yönelik desteği ve dostluğu için Türk hükümetine ve milletine teşekkür ediyoruz.”

ABD’YE YARDIM, TRUMP’A MEKTUP

Yardım paketlerinin üzerinde Türk-ABD bayrakları, Cumhurbaşkanlığı forsu, Mevlânâ’nın Türkçe ve İngilizce “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözü ile “Türkiye’den ABD halkına sevgilerle” yazısı yer aldı. Koca Yusuf personeli, Erdoğan’ın Trump’a hitaben yazdığı, koronavirüsle mücadelede müttefikler arası dayanışma ve yardımlaşmanın önemini de içeren bir mektubu ABD’ye götürdü. Türk büyükelçi Serdar Kılıç, kendisine teslim edilen mektubu aprondaki törende Bakan Yardımcısı Vekili Büyükelçi Philip Reeker’e verdi.