Koca Yusuf İngiltere'de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla daha önce İspanya, İtalya, Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova’ya yardım götüren Türk Silahlı Kuvvetleri’nin A-400M tipi dev nakliye uçağı, dün de İngiltere’ye gitti. Ankara Etimesgut’taki askeri havaalanından kalkan ve ‘Koca Yusuf’ olarak bilinen uçağın götürdüğü yardım malzemeleri Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘tek kullanımlık cerrahi maske, N95 maske ve tulum’dan oluştu. Yardım malzemelerinin üzerinde daha öncekilerde olduğu gibi Türkçe ve İngilizce Mevlânâ’nın, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözleri ile Türk ve Birleşik Krallık bayrakları, Türkiye Cumhurbaşkanlığı ibaresi ile Cumhurbaşkanlığı forsu yer aldı. Başbakanı Boris Johnson’un da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü İngiltere’de 65 binden fazla vaka görülürken yaklaşık 8 bin kişi hayatını kaybetti.

İKİNCİ UÇAK LİBYA’YA

Türkiye dün ayrıca sivil bir uçakla Libya’ya da benzer yardım malzemeleri gönderdi. Yardım, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerine verilirken Erdoğan’ın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es Serrac’a hitaben yazdığı dayanışma mektubu da teslim edildi. Aynı uçakla Libya ile varılan anlaşma uyarınca bu ülkede eğitim ve danışma kapsamında görev yapan Türk timlerine de malzeme götürüldü.