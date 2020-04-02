'Koca Yusuf' hem yardım hem umut taşıdı

Türkiye, dünyada koronavirüs salgınından en çok etkilenen iki ülke olan İspanya ve İtalya’ya bir askeri kargo uçağı dolusu tıbbi yardım gönderdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük nakliye uçaklarından olan ve “Koca Yusuf” olarak bilinen A-400 M tipi askeri kargo uçağı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) bağlı dikimevleri ve fabrikalarda üretilen maske, koruyucu tulum ve dezenfektanları, dün İspanya ve İtalya’ya götürdü.

MEVLÂNÂ’DAN MESAJ

Etimesgut’taki askeri havaalanından kalkan uçaktaki malze melerin yer aldığı sandıklara üzerinde İtalyanca ve İspanyolca, Mevlânâ’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözü ve “Türkiye’den İtalyan/İspanyol halkına sevgilerle” ifadesinin yer aldığı plaketler asıldı. Paketlerin üzerinde ayrıca Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı amblemi ile Türkiye Cumhurbaşkanlığı yazısının yer aldığı görüldü.

MSB de, Türkiye’nin İspanya ve İtalya’ya yardım götürdüğünü Twitter’dan Türkçe, İspanyolca, İtalyanca ve İngilizce duyurup, malzemelerin görsellerini yayınladı. Görseller arasında Türk, İtalya ve İspanya bayraklarının renklerinden oluşan iki dost elin tokalaştığını gösteren ve “COVID-19’a karşı hep birlikte” yazısının bulunduğu grafik tasarımı da yer aldı.

İTALYA’DA BAKAN KARŞILADI

“Koca Yusuf”u, Roma’da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya Genelkurmay Başkanı, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Esenli ve Türk Askeri Ataşe karşıladı. Di Maio, “Yardımlarından dolayı Türk Devleti’ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Malzemelerin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.

HEPSİ YERLİ ÜRETİM

Yerli ve milli imkânlarla üretilen koruyucu maske, yüz koruyucu maske, göz koruyucu maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvılardan oluşan yardım malzemesi İspanya ve İtalya’ya götürüldü. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı fabrikalarda günde 500 bin maske üretimine başlanmıştı.