Koca yürekli çocuklar

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El yazısıyla yazdıkları, “Biz Mehmet Akif İlkokulu 4-D sınıfından Gökçe, Zehra, Fulya ve Buğlem. Bu parayı sizler için getirdik. Allah yardımcınız olsun, iyi ki varsınız” notuyla deprem bölgesine gönderdiler.



YAŞITLARINA ULAŞTIRILDI



Türk Kızılay ekipleri kendilerine ulaştırılan yardım parasını depremzede çocuklara ulaştırdı. Bölgedeki Türk Kızılay ekibi, ilkokul öğrencilerinin gönderdiği parayı, kendi yaşıtlarındaki depremzede Ramazan ve Aliye Nur Köksal’a iletti. Yaşıtlarının gönderdiği yardımla mutlu olan Ramazan Köksal, “Ben de 4’üncü sınıf öğrencisiyim. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, ben de onlara mektup yazacağım” dedi.