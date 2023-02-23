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Koca yürekli çocuklar

Güncelleme Tarihi:

#Depremzede#Okul Harçlığı#Yardım
Koca yürekli çocuklar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 07:00

Tokat Erbaa’da ‘koca yürekli çocuklar’ın 650 kilometre uzaklıktaki depremzede yaşıtlarına uzattıkları yardım eli duygulandırdı. Okulun ilk gününde ilkokul öğrencisi 4 kız, depremzede yaşıtları için sınıflarında para topladı. Okul harçlıklarından 850 lira toplayan ilkokul öğrencileri, kutuya koydukları paraları bir notla deprem bölgesine ulaştırdı.

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El yazısıyla yazdıkları, “Biz Mehmet Akif İlkokulu 4-D sınıfından Gökçe, Zehra, Fulya ve Buğlem. Bu parayı sizler için getirdik. Allah yardımcınız olsun, iyi ki varsınız” notuyla deprem bölgesine gönderdiler.

YAŞITLARINA ULAŞTIRILDI

Türk Kızılay ekipleri kendilerine ulaştırılan yardım parasını depremzede çocuklara ulaştırdı. Bölgedeki Türk Kızılay ekibi, ilkokul öğrencilerinin gönderdiği parayı, kendi yaşıtlarındaki depremzede Ramazan ve Aliye Nur Köksal’a iletti. Yaşıtlarının gönderdiği yardımla mutlu olan Ramazan Köksal, “Ben de 4’üncü sınıf öğrencisiyim. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, ben de onlara mektup yazacağım” dedi.

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#Depremzede#Okul Harçlığı#Yardım

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