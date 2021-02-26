Koca yürek
KARS kent merkezindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi’nde, bir sokak köpeğinin yanındaki yavrusu, aracın altında kalıp öldü. Anne köpek, uzun süre ölen yavrusunun başında bekledi, yoldan geçen araçlara havladı.
Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen Kars Can Dostları Derneği Üyesi Berivan Buğan, Kars Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yavrunun ölüsünü alarak götürdü. Anne köpek uzun süre yavrusunun öldüğü yerde bekledi. Araç sürücülerinin dikkatsizliği sonucu bir cinayet yaşandığını belirten Buğan, “Herkesi hayvanlara karşı çok daha duyarlı, dikkatli olmaya davet ediyoruz” dedi.