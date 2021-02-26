Koca yürek

Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen Kars Can Dostları Derneği Üyesi Berivan Buğan, Kars Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yavrunun ölüsünü alarak götürdü. Anne köpek uzun süre yavrusunun öldüğü yerde bekledi. Araç sürücülerinin dikkatsizliği sonucu bir cinayet yaşandığını belirten Buğan, “Herkesi hayvanlara karşı çok daha duyarlı, dikkatli olmaya davet ediyoruz” dedi.