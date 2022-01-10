Koca vahşeti

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İstanbul Kağıthane’de yaşayan Büşra Y. (26) ve taksi şoförlüğü yapan eşi Emre Y. (31) arasında, kıskançlık ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle sık sık tartışma çıkıyordu. Emre Y. evi terk ederek başka yerde yaşamaya başladı. Çift boşanma sürecine girerken, geçtiğimiz günlerde gece vakti Büşra Y.’yi arayan Emre Y., çocuklara yemek getirmek için eve gelmek istediğini söyledi. Büşra Y.’nin kabul etmesi üzerine eve gelen Emre Y., çıkan tartışmada oğlu Y.A.Y.’yi (4) kucağına alarak eşine tabancayla kurşun yağdırdı. Bacak ve kollarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan genç kadın, kanlar içerisine yere yığıldı. Emre Y., çocukları Y.A.Y., K.S.Y. (7) ve U.Y.’yi (11) annesine bırakarak taksisiyle kaçtı.

KAÇARKEN YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı genç kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kadının vücudundan 9 kurşun çekirdeği çıkartıldı. Hastanede bir süre kalan Büşra Y., taburcu edildi. Polis ekipleri, Emre Y.’yi de kaçarken olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Emre Y.’nin çeşitli suçlardan 7 adet kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Emre Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emre Y.’nin eşini birçok kez darp ettiği ve bıçakla yaraladığı da öğrenildi.

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Dehşet anlarını anlatan Büşra Y., “Benimle 5 dakika konuşmak istediğini söyledi. Ben de konuşmak istemediğimi, buradan gitmesi gerektiğini söylediğimde 3 çocuğumun gözünün önünde silahını çıkarıp ateş etmeye başladı. 4 yaşındaki oğlumu kucağına alıp bana ateş etti. Gözünü kırpmadan gözlerimin içine baka baka kurşun yağdırdı. Dışarı çıkmasından korkuyorum” dedi.