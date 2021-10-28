Koca: Tunceli ikinci doz aşı oranında mavi kategoriye geçti

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız" dedi.
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