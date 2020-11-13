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ANKARA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Koca, Prof. Dr. Şahin ile görüştü

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Koca, Prof. Dr. Şahin ile görüştü
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19’a karşı aşı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Prof. Dr. Uğur Şahin’le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Dr. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya’da, kendi şirketleri olan BioNTech’te Kovid-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik.”

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