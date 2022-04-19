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Koca: Koronayı zihnimizden çıkaralım

#Fahrettin Koca#Koronavirüs#Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Koca: Koronayı zihnimizden çıkaralım

Bakan Koca, pandemide vaka ve vefat sayılarının son 1.5 yılın en düşük düzeyine gerilediğini belirterek, “Koronavirüsü zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir” dedi. Bakan, maskede gevşeme kararları beklenen yarınki Bilim Kurulu için de “En önemli toplantılarından biri olacak” diye konuştu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bursa'da bazı temaslarda bulunurken pandemide gelinen son noktayı değerlendirdi. Koca, vaka ve vefat sayılarının son 1.5 yılın en düşük düzeyine gerilediğini hatırlatarak, şöyle konuştu: “Dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını hâlâ gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel korucuyu tedbirler ve aşı ile korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz artık, aşımız ve ilacımız var. Vaka sayımız dün itibarıyla 3 bin 200’e kadar düşmüş durumdadır. Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, koronavirüs servisleri peyderpey kapanmaktadır. Çarşamba (yarın) günü toplanacak Bilim Kurulumuzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacak."

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ANINDA TUTUKEVİNE...

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle de buluşan Koca, sağlıkta şiddete karşı kanun maddesinin kısa sürede yasalaşacağını belirtti. Koca, “Hani, biz hekimler sevk yapıyoruz ya... Hekime yumruk atmaya cüret eden psikopatlar, kurallara uymayan sosyopatlar yargı tarafından anında tutukevine sevk edilecekler” dedi.  Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili de Koca, “36 saat nöbeti insani olmaktan uzak bulduğum biliniyor. Şartlarınız iyileşene kadar, ben de en az sizin çalıştığınız kadar çalışmaya varım” dedi.

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#Fahrettin Koca#Koronavirüs#Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

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