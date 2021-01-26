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Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 01:36 | Son Güncelleme:

Koca: İyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuzdur

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Koca: İyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuzdur
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir doktorun koronavirüsü yenen hastasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak "Sağlık çalışanlarımızın verdikleri emek ve özveri sonucu iyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İbrahim Emer isimli doktorun 42 gün sonra koronavirüsü yenen hastası için Twitter hesabından yaptığı paylaşımı alıntıladı. Bakan Koca, alıntıladığı paylaşımın üstüne "Sağlık çalışanlarımızın verdikleri emek ve özveri sonucu iyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuz. Bizi mutlu eden sizin sağlığınıza kavuşmanız. Biz sağlık çalışanları olarak son hastamız iyileşene kadar çalışmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

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