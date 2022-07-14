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Koca dehşeti: Eşi ve sevgilisini pompalıyla öldürdü

#Mugla#Erdal Yalçın#Emine Yalçın
Koca dehşeti: Eşi ve sevgilisini pompalıyla öldürdü

Erdal Yalçın, kendisini terk eden eşi Emine Yalçın ile sevgilisi Mehmet Aksoy’u birlikte yaşadıkları evde pompalı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Mehmet Aksoy’un annesi Gülperi Aksoy’u da ağır yaraladı.

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Muğla Ortaca’da yaşayan Emine Yalçın (38), bir süre önce eşi Erdal Yalçın’ı (39) terk ederek Denizli’de yaşayan Mehmet Aksoy’un (33) yanına gitti. İkili birlikte yaşamaya başladı. Eşinin adresini öğrenen Erdal Yalçın, önceki gece otomobiliyle Mehmet Aksoy’un evine gitti. Burada Yalçın ve Aksoy arasında tartışma yaşandı. Erdal Yalçın, daha sonra otomobilinden pompalı av tüfeğini alıp önce Mehmet Aksoy’a ateş ederek göğsünden vurdu. Ardından 2 çocuk annesi Emine Yalçın’a doğrulttuğu tüfeğin tutukluk yapması üzerine bu defa tabancasını çıkarıp peş peşe 4 el ateş etti. Yalçın aynı tabancayla Mehmet Aksoy’un annesi Gülperi Aksoy’u da yaraladı. Erdal Yalçın daha sonra otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

MUĞLA’YA DÖNERKEN YAKALANDI

Silah sesleri üzerine eve gelen çevredekiler, 3 kişiyi yerde kanlar içinde görünce 112’yi aradı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen Emine Yalçın ve Mehmet Aksoy hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan ve hastaneye kaldırılan Gülperi Aksoy’un ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), katil zanlısı Erdal Yalçın’ın otomobille Muğla’ya gittiğini tespit etti. Dalaman ilçesi girişinde önlem alan polis ekipleri katil zanlısı Yalçın’ı tüfekle birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Yalçın’ın kullandığı tabanca da olayın meydana geldiği evin yakınlarındaki arazide bulundu.

 

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#Mugla#Erdal Yalçın#Emine Yalçın

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