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Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü

#Trabzon#Cinayet#Azerbaycan
Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü

Trabzon’da Azerbaycan uyruklu Turana Umayev (38), çay bahçesinde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Elvin Umayev (34) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Cinayet anı iş yerindeki güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli olaydan sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

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Olay saat 22.00 sıralarında kent merkezinde bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda meydana geldi. Cezaevinden 4 ay önce tahliye olan Elvin Umayev, boşanma aşamasındaki eşi Turana Umayev ile çocukların velayeti konusunda görüşmek üzere parkta buluştu. Burada bulunan çay bahçesinde oturan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Elvin Umayev, tabancayla Turana Umayev’in başına tek el ateş etti. Kanlar içinde oturduğu sandalyeye yığılan kadın, olay yerinde yaşamını kaybederken, şüpheli de silahla beraber polis noktasına giderek teslim oldu. Olay anı ise çay bahçesindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir çocuk annesi Turana Umayev’in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılığın incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli Elvin Umayev de sorgusu için emniyete götürüldü.

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#Trabzon#Cinayet#Azerbaycan

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