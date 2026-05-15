Koç Holding’den siyasete 100. yıl daveti

Haberin Devamı

Koç Ailesi, CHP lideri Özel’i Koç Topluluğu’nun 100. Yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe davet etti. Görüşmede CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

ÇİFTÇİ VE ECZACILARA

Özel, “Çiftçiler Günü“ mesajında, “Köylümüzü, çiftçimizi yeniden milletin efendisi yapacağız”, “Eczacılık Günü” paylaşımında da “Mesleğini her geçen gün daha da zorlaşan koşullarda icra eden tüm meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

BAHÇELİ’YLE GÖRÜŞME

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ile bir araya geldi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Koç, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek Koç Topluluğu’nun 100’üncü yılı münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiyelerini takdim etmişlerdir. Nazik ziyaretleri ve davetleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederiz” denildi.

Haberin Devamı