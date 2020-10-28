‘Kobani’de kurye dalgası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2014 yılında yaşanan Kobani olayları nedeniyle başlattığı soruşturma kapsamında aralarında eski HDP milletvekillerinin de bulunduğu 19 şüpheli hakkında tutuklama, eski vekillerden Ahmet Türk için de adli kontrol kararı verilmişti. Sürdürülen soruşturma kapsamında dün yapılan operasyonda 27 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin, ‘olaylar esnasında Kandil–Türkiye arasında kuryelik yapan örgüt mensupları olduğu’ iddia edildi. Açıklamada, şüphelilerden üçünün gözaltına alındığı, yakalanamayan 24 şüphelinin 19’unun PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldıkları, 5’inin de yurtiçinde olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin eski BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, HDP MYK ve Parti Meclisi üyesi Ayşe Yağcı ve HDP PM üyesi Mesut Bağcık olduğu kaydedildi.