‘Kobani’de ikinci duruşma

Demirtaş, Edirne F tipi Yüksek Güvenlik Cezaevi’nden, Yüksekdağ da Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nden duruşma salonuna bağlandı. Tutuklu sanıklardan Aysel Tuğluk ve Gülten Akkaya ile tutuksuz sanıklar Ahmet Türk ve Altan Tan mazeret bildirerek, duruşmaya katılmadı. Tutuklu sanıklardan Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Ayşe Bağcı, Bircan Yorulmaz, Sibel Akdeniz, Pervin Oduncu duruşma salonunda hazır bulundu.

DEMİRTAŞ: SİYASİ İNTİKAM DAVASI

Mahkeme heyeti, reddi hâkim talebinin üst mahkeme olan Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini ve itiraz yolu açık olduğundan bu duruşmada esasa ilişkin savunma yapılmayacağını açıkladı. Demirtaş reddi hakim taleplerine ilişkin söz alarak, “Bu davanın adı da içeriği de esası da HDP’ye yönelik kumpas davasıdır. HDP’ye yönelik siyasi intikam davasıdır” dedi. ‘Kobani’ olaylarında 6-8 Ekim 2014’te 37 kişi hayatını kaybetmişti. Davada 28’i tutuklu 108 kişi yargılanıyor.

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