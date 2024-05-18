Kobani tahliyesine savcılık itiraz etti

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İSTİNAF BAŞVURUSU

12 sanığın beraatına karar veren mahkeme, tutuklu sanıklardan Ayla Akat, Ayşe Yağcı, Gültan Kışanak, Meryem Adıbelli ve Sebahat Tuncel’in tahliyelerine hükmetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği cezaların, mütalaada istenen cezalardan farklı olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunda bulunacağını gösteren “süre tutum” dilekçesini sundu. Başvuruda, “sanıkların kaçma ihtimalinin bulunduğu” gerekçesiyle tahliye kararına itiraz eden savcılık, esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların daha fazla ceza almaları ve tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, davadan çıkan kararla ilgili şunları söyledi: “Gerek Anayasamızın 26. maddesi gerek Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 19. maddesi gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddeleri şiddeti reddeder, şiddet çağrısını reddeder. Dolayısıyla bu anlamda da bağımsız ve tarafsız yargımızın vermiş olduğu karar söz konusudur. Karar, ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu bir karardır. İstinaf ve temyiz süreçleri vardır. Süreçleri bekleyeceğiz.”