Kobani soruşturması tamamlandı: 108 kişiye 28 suçlama

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında “serbest bırakın” kararının yankıları sürerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6-8 Ekim 2014’teki Kobani olaylarına ilişkin sürdürdüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık, aralarında Demirtaş’ın da bulunduğu 27’si tutuklu toplam 108 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulduğunu dün akşam saatlerinde açıkladı. Mahkemenin söz konusu iddianame üzerinde 15 gün inceleme hakkı bulunuyor.

Alınan bilgilere göre, iddianamede 37 kişi maktul sıfatıyla, 2 bin 676 kişi de mağdur-müşteki sıfatıyla yer aldı. Bazı kamu kurum ve kuruluşları da müşteki sıfatıyla iddianamede yer aldı. İddianamedeki, şüpheli listesinde terör örgütü PKK’nın tepe yöneticileri yer alıyor.

DEVLETİN BİRLİĞİNİ BOZMA

Buna göre, hakkında dava açılan şüpheliler arasında, PKK’nın dağ kadrosunda yönetici konumunda olan Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan gibi isimler bulunuyor. İddianamede, PKK yöneticileri dahil 75 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi. İddianamede bütün şüphelilere “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma”, “adam öldürme”, “adam öldürmeye teşebbüs”, “ibadethanelere zarar verme” ve “düşük yapmaya neden olma” suçlarıyla birlikte toplamda 28 suçlama yöneltildi.

7 VEKİLE FEZLEKE

Sokak çağrısı yapıldığı iddia edilen HDP MYK’da o dönem yer alan isimlerden 7’sinin şu anda milletvekili olduğu öğrenildi. Başsavcılığın bu isimler hakkında da fezleke düzenleyeceği öğrenildi. O isimler ise şöyle: “HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile HDP milletvekilleri Garo Paylan, Hüda Kaya, Sezai Temelli ve Serpil Kemalbay.”