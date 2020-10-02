Kobani soruşturması | 20 şüpheliye tutuklama istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2014 yılında yaşanılan Kobani olayları nedeniyle başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında eski HDP milletvekillerinin de bulunduğu 20 şüpheli 25 Eylül’de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şüpheliler dün savcılığa sevk edildi. Şüphelilerin bir bölümü ifade verirken, bir bölümü de susma hakkını kullandı.

Savcılıktaki ifade işlemleri günün ilk saatlerinde tamamlanan şüphelilerin tamamı Cumhuriyet savcısı tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerden bazılarının emniyetteki ifadeleri tutanaklara özetle şöyle yansıdı:

MYK DEĞİL BAKANLIKTAYDIM

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder: “MYK toplantısı yapıldığı esnada ben o gün boyunca ve ertesi gün sabaha kadar İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın makamında bulunmaktaydım. O dönemdeki İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Kamu Güvenliği Müsteşarı Muhammet Dervişoğlu’na sorulması halinde, olayların engellenmesine yönelik heyet halindeki çalışmalarımız hakkında bilgi verebileceklerini değerlendirmekteyim. 9 Ekim 2014 günü Adalet Bakanı Başmüşaviri tarafından bana geceyarısı, yarım A4 kağıda Abdullah Öcalan tarafından el yazısı ile yazılmış, yaşanan şiddet olaylarının en kısa sürede bitirilmesine dair bir not iletildi. Ben de bu notu gecikmeksizin hemen o esnada Selahattin Demirtaş’a whatsap üzerinden gönderdim. Daha sonra kendisi buna ilişkin bir basın açıklaması yaparak bu hususu kamuoyu ile paylaştı.”

AYNI SUÇTAN 7 AY CEZA YATTIM

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen: “Aynı nitelikli suç isnadı ile daha önceden tutuklandım ve 7 ay sonra AYM kararı ile tazminata hükmedilerek tahliyem gerçekleşti. Davam Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde halen devam etmektedir. Benim herhangi bir illegal örgütlenme içerisinde olmam söz konusu değildir.”

BİLETİM DOSYADA

Eski HDP milletvekillerinden Altan Tan: “Hayatım boyunca hiçbir yasadışı örgüte üye olmadım. Talimat almadım. Kobani olaylarına en fazla karşı çıkan ve medyada da şiddet olaylarına karşı tavır koyan kişilerden biriyim. 6 Ekim 2014’teki HDP MYK toplantısına katılmadım. Ankara’dan Diyarbakır’a uçak biletim, Diyarbakır’daki dava dosyamda. ”

Eski HDP Milletvekili Ayla Akat: “Sorudaki 29 vatandaşa yönelik öldürmeye teşebbüs verilerinden birisi şahsıma aittir. Arabam durduruldu ve öldürülmek istendim. Şoförümün ustalığı sayesinde kurtuldum. ”

MECLİS BAHÇESİNDE PROTESTO

HDP grubu, devam eden Kobani soruşturmasına tepki olarak Meclis’in yeni yasama yılı açılış oturumunu boykot etti. HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Mithat Sancar ile milletvekilleri, dün Genel Kurul’a katılmayarak özel oturum boyunca Meclis’te oturma eylemi yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, baskılara karşın demokratik siyaset zemininde kalmaya devam edeceklerini belirterek, “HDP’yi terörize planları tutmayacaktır” dedi.