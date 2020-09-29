Kobani olaylarında 4 gün ek gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014 yılında yaşanılan ve 37 kişinin hayatını kaybettiği Kobani olayları nedeniyle, 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Şüphelilerden eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder “Ben 3 dönem TBMM Başkanlık idari amiri seçildim. İdare amirliği yapan partisinin hiçbir karar ve temsiliyet organında yer almaz. Sağlığım iyi değildir. Nezarethane koşulları iyi değil. Gözaltı süresinin uzatılmasını gerektirecek bir şey yoktur” dedi.

BİR AN ÖNCE İFADE ALIN

Eski vekillerden Ayla Akat Ata da, “4 gündür herhangi bir şey söylenmeden tutuluyoruz. Bir an önce ifademizin alınmasını talep ederim. Gözaltı süresinin uzatılmasını gerektirecek bir şey yoktur” derken, Altan Tan da “Zaten aynı iddialardan dolayı yargılanıyorum” şeklinde konuştu. Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de “Bu dosyadan 8 ay tutuklu kaldım. Anayasa Mahkemesi kararıyla tahliye oldum” dedi. Öte yandan yemekten zehirlendiklerini ifade eden Ayhan Bilgen ve 2 şüphelinin, sağlık kuruluşlarına götürülerek tedavi edildiği belirtildi.