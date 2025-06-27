Kobani davasında o fotoğraf delil olmadı

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İddianamede, dönemin HDP yöneticilerinin yaptığı protesto çağrısı üzerine başladığı iddia edilen olaylarda 37 kişinin öldüğü belirtilmişti. Mahkeme, 16 Mayıs 2024’te kararını açıkladı. Sanıklardan 12’sinin beraatlarına hükmedilirken, eski HDP Eşgenel Başkanları Selahattin Demirtaş’a toplamda 42 yıl, Figen Yüksekdağ’a 30 yıl 3 ay, diğer sanıklara ise çeşitli sürelerle hapis cezası verildi. Aralarında PKK yöneticilerinin de bulunduğu firari 72 sanığın dosyaları ise ayrıldı. Mahkeme 32 bin 630 sayfalık gerekçeli kararını tamamladı. Gerekçeli kararda dikkat çekici değerlendirmeler yer aldı.

ÇÖZÜM SÜRECİNDE ÇEKİLDİ

Davanın iddianamesinde, bazı HDP’li siyasetçilerin ilk çözüm sürecindeki faaliyetleri ile Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder, Gültan Kışanak, Aysel Tuğluk ve Altan Tan’ın bazı üst düzey PKK’lı yöneticilerle birlikte Kandil’de çekilen fotoğrafı da suçlamalara delil olarak gösterildi. Ancak mahkeme gerekçeli kararında söz konusu fotoğraf nedeniyle Demirtaş hakkındaki “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan istenilen ceza talebini reddederek, “Sanığın 2013 yılında yayınlanan fotoğrafının, örgütün yönetim merkezi olarak bilinen Kandil alanında örgüt yöneticileri olarak bilinen şahıslar ve diğer sanıklarla bu yöndeki savunmalarda dikkate alınarak çözüm süreci için gidildiği esnada barışçıl mesaj amacıyla çekildiği anlaşıldığından atılı suçun oluşmadığı vicdani kanaatine ulaşılarak beraatına karar verilmiştir” denildi. Gerekçeli kararda, kısa bir süre önce hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili sanık Sırrı Süreyya Önder’in çözüm sürecinde İmralı Cezaevinde Öcalan ile çektirdiği fotoğrafın da delil olarak değerlendirilmediği anlatıldı. Kararda bu fotoğraf için de “Sanık savunmalarında, çözüm sürecinde görev aldığını, birçok kez Öcalan ve örgütün yöneticileriyle görüşmeler yaptığını beyan etmiştir. Bahse konu fotoğrafın da bu görüşmeler sırasında fotoğraf olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle sanık aleyhine delil kabul edilmemiştir” denildi.