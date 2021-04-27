Kobani davası gergin başladı

KOBANİ olaylarına ilişkin olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 108 sanık hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açmıştı. Sanıklardan 27’si tutkulu yargılanırken, 6’sı hakkında ise adli kontrol kararı var. Aralarında PKK’lıların da olduğu diğer sanıklar ise firari. İlk duruşma dün Sincan Cezaevi kampusu içinde yer alan duruşma salonunda görüldü. Duruşma salonunda 19 sanık hazır bulunurken, diğer sanıklar ise SEGBİS ile bağlandı.

Duruşmayı HDP milletvekillerinin yanı sıra 4 kişiden oluşan bir CHP heyeti ile bazı yabancı temsilciler de izledi. Duruşma öncesinde HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Bu bir siyasi kumpas davasıdır” dedi.

Sanık avukatları duruşmanın hemen başında, dışarıda kalan bazı meslektaşlarının da salona alınmasını talep etti. Ancak mahkeme başkanı koronavirüs gerekçesiyle talebi reddetti. Bunun üzerine sanık avukatları salonu terk etti.

Kimlik tespiti yapılırken sanıklar, yanlarında avukatları olmadan sorulara yanıt vermeyeceklerini söyledi. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Demirtaş, “Buraya susmaya değil konuşmaya geldik. Yargılanmaya değil, yargılamaya geldik. Mahkeme salonunun kalabalık olacağı önceden belliydi. Bu sorunu çözebilirdiniz” dedi. Daha sonra mahkeme heyetinin izin vermesiyle bütün sanık avukatları duruşma salonuna geri döndü.

Sanık avukatları reddi hâkim talebinde bulundu. Mahkeme, yazılı sunulmadığı gerekçesiyle talebi reddetti. Demirtaş ve Yüksekdağ SEGBİS sisteminden “Söz istiyorum” yazılı kağıtlar gösterdi. Ancak iddianamenin okunmasına geçilince avukatlar ikinci kez salonu terk etti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara