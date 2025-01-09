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KOAH’tan ölen Adnan Yılmazel’in kızı sigara şirketine açtığı davayı kazandı: Babamı siz öldürdünüz

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#KOAH#Ankara#Sigara
KOAH’tan ölen Adnan Yılmazel’in kızı sigara şirketine açtığı davayı kazandı: Babamı siz öldürdünüz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 07:00

Ankara’da Adnan Yılmazel, 2017 yılında KOAH nedeniyle hayatını kaybetti. Adnan Yılmazel’in kızı avukat Senem Yılmazel, babasının ölümüne yol açan hastalıkta, 50 yıldır içtiği sigaranın etkili olduğu iddiasıyla, sigara firması hakkında Ankara 11’inci Tüketici Mahkemesi’nde manevi tazminat davası açtı.

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Avukat Yılmazel, dava dilekçesinde KOAH oluşumunda sigaranın etken olduğunu, babasının 50 yıldan fazla süredir sigara bağımlısı olup bırakamadığını, hukuk düzeninin sigara satışına izin vermesine rağmen içerisinde uyuşturucu barındırdığını belirtti. Avukat Yılmazel, davalı şirketin bile bile piyasaya zararlı ürün sunarak, riskleri tüketicilerden saklaması ya da önemsizleştirmesi nedeniyle babasının vefatından sorumlu olduğu gerekçesiyle 1 milyon TL manevi tazminat talep etti.

500 BİN TL ÖDEYECEK

Mahkeme, sigara üreticisi şirketi 500 bin TL manevi tazminata mahkûm etti. Avukat Senem Yılmazel, “Bu emsal bir karar evet ama ben babamın hayatta olmasını tercih ederdim” dedi.

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#KOAH#Ankara#Sigara

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