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Haber Giriş: 22.04.2021 - 12:28 | Son Güncelleme:

KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO nedir ve ne demek?

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KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO nedir ve ne demek?

KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO ifadeleri, MSÜ sınavı sonrasında sıklıkla karşılaşılan terimler arasında yer aldı. Özellikle tercih yapmak isteyen kişilerin merakla araştırdığı KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO terimleri, internet üzerinden de sorgulanmaya başlandı. Peki, KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO nedir ve ne demek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

MSÜ terimleri olan KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO, her biri farklı bir açılıma riayet etmektedir. Tercih sürecinde öne çıkan KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO ifadeleri, öğrenciler için kritik bir öneme sahip olabilmektedir. Peki, KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO nedir ve ne demek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

KMYO NE DEMEK?

KMYO, Kara Meslek Yüksek Okulu anlamına gelmektedir. Astsubay öğrencileri, burada Kara Harp Okulu eğitimi almaktadır.

HMYO NE DEMEK?

HMYO, Hava Meslek Yüksek Okulu anlamına gelmektedir. Astsubay öğrencileri, burada Hava Harp Okulu eğitimi almaktadır.

DMYO NE DEMEK?

DMYO, Kara Meslek Yüksek Okulu anlamına gelmektedir. Astsubay öğrencileri, burada Deniz Harp Okulu eğitimi almaktadır.

SG MYO NE DEMEK? 

SG MYO, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu anlamına gelmektedir. Astsubay öğrencileri, burada Sahil Güvenlik eğitimi almaktadır.

 

 

 

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