MSÜ terimleri olan KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO, her biri farklı bir açılıma riayet etmektedir. Tercih sürecinde öne çıkan KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO ifadeleri, öğrenciler için kritik bir öneme sahip olabilmektedir. Peki, KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO nedir ve ne demek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

KMYO NE DEMEK?

KMYO, Kara Meslek Yüksek Okulu anlamına gelmektedir. Astsubay öğrencileri, burada Kara Harp Okulu eğitimi almaktadır.

HMYO NE DEMEK?

HMYO, Hava Meslek Yüksek Okulu anlamına gelmektedir. Astsubay öğrencileri, burada Hava Harp Okulu eğitimi almaktadır.

DMYO NE DEMEK?

DMYO, Kara Meslek Yüksek Okulu anlamına gelmektedir. Astsubay öğrencileri, burada Deniz Harp Okulu eğitimi almaktadır.

SG MYO NE DEMEK?

SG MYO, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu anlamına gelmektedir. Astsubay öğrencileri, burada Sahil Güvenlik eğitimi almaktadır.

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