Kloş ne demek? Kloş etek nedir?

Kloş etek, verev kumaştan dikilen, alt yanı çan biçiminde genişleyen etek türüdür. Kumaşın tam veya yarım daire formunda kesilmesiyle elde edilir. Tam kloş etek, bol, kendinden dökümlü; yarım daire kloş etek ise ne dar ne de boldur.

KLOŞ ETEK ŞIKLIĞI NASIL YAKALANIR?



Bir zamanların vazgeçilmezi diz altında biten kloş etek son yıllarda yeniden rağbet görmeye başladı. Peki, kloş etek şıklığı nasıl yakalanır?

Kloş etekleri yazın tişört body veya gömlekle yazın ise hırkaya ya da kazakla kombinleyebilirsiniz. Eğer kloş etek seçiminiz renkli ve çok desenli modellerden olacaksa üstüne sade bir parça seçmelisiniz. Belirlediğiniz üst parçayı eteğin içinde kullanmak belinizi daha ince gösterecek. Sezonun bir başka trendi crop top tişörtler de kloş eteklerle çok uyumlu olur. Kloş etekleri yazın babetler ile giyerek vintage bir hava yakalayabilirsiniz.