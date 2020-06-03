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Haber Giriş: 03.06.2020 - 21:02,Son Güncelleme:

Klorokin nedir? Sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin corona virüste etkili mi?

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Klorokin nedir? Sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin corona virüste etkili mi?
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Sıtma hastalığı tedavisinde kullanılan Klorokin ilacıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu Toplantısı corona virüs salgınıyla ilgili değerlendirme yapan Koca, Kovid-19 tedavisinde sıtma ilacı kullanımına dünyadan farklı olarak erken dönemde başlandığını ve faydasının görüldüğünü, kullanmaya devam edileceğini bildirdi. Klorokin ilacı sıtmanın etkin olduğu bölgelerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. İşte, 'Klorokin nedir ve ne demek' sorusunun yanıtı...

Klorokin ilacı bazı sıtma tipleri, dirençli soylar ve karmaşık vakalar tipik olarak farklı veya ek ilaç gerektirir. İlaç bazen romatoid artrit, lupus eritematozus ve bağırsakların dışında meydana gelen amebiyaz için kullanılabilir. Ağız yoluyla alınır. Ayrıca 2020 itibarıyla COVID-19 enfeksiyonlarını tedavi etmek için deneysel olarak kullanılmaktadır.

KLOROKİN NEDİR?

Klorokin 1934 yılında Hans Andersag tarafından keşfedilmiştir. Bir sağlık sisteminde ihtiyaç duyulan en güvenli ve en etkili ilaçlar olan Dünya Sağlık Örgütü'nün Temel İlaçlar Listesi'nde yer almaktadır. Jenerik olarak mevcuttur.

Klorokin, 4-Aminokinolin ilaç sınıfının bir üyesidir. Kırmızı kan hücresi içinde yer alan aseksüel sıtmaya karşı etkilidir.

İlacın yaygın yan etkileri arasında kas problemleri, iştahsızlık, ishal ve deri döküntüsü yer alır. Ciddi yan etkiler arasında görme problemleri, kas hasarı, epileptik nöbetler ve düşük kan hücresi seviyeleri bulunur. Hamilelik sırasında kullanım için güvenli olduğu düşünülmektedir. Klorokin, 4-Aminokinolin ilaç sınıfının bir üyesidir. Kırmızı kan hücresi içinde yer alan aseksüel sıtmaya karşı etkilidir.

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulunduSağlık Bakanı Koca, 3 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 52 bin 305 olurken, 867 yeni tanı konuldu. Bugün 24 kişi vefat ederken, toplam can kaybı 4 bin 609'a yükseldi. Bugün 931 kişi iyileşti.
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