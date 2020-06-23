Klorokin corona virüsü iyileştiriyor mu? Klorokin nedir?

Sıtma ilacı olarak kullanılan klorokin ismi, corona virüs tedavisinde sıklıkla anılıyor. Klorokin ilacı bazı sıtma tipleri, dirençli soylar ve karmaşık vakalar tipik olarak farklı veya ek ilaç gerektirir. İlaç bazen romatoid artrit, lupus eritematozus ve bağırsakların dışında meydana gelen amebiyaz için kullanılabilir.

KLOROKİN NEDİR?

Klorokin 1934 yılında Hans Andersag tarafından keşfedilmiştir. Bir sağlık sisteminde ihtiyaç duyulan en güvenli ve en etkili ilaçlar olan Dünya Sağlık Örgütü'nün Temel İlaçlar Listesi'nde yer almaktadır. Jenerik olarak mevcuttur.

Klorokin, 4-Aminokinolin ilaç sınıfının bir üyesidir. Kırmızı kan hücresi içinde yer alan aseksüel sıtmaya karşı etkilidir.

İlacın yaygın yan etkileri arasında kas problemleri, iştahsızlık, ishal ve deri döküntüsü yer alır. Ciddi yan etkiler arasında görme problemleri, kas hasarı, epileptik nöbetler ve düşük kan hücresi seviyeleri bulunur. Hamilelik sırasında kullanım için güvenli olduğu düşünülmektedir. Klorokin, 4-Aminokinolin ilaç sınıfının bir üyesidir. Kırmızı kan hücresi içinde yer alan aseksüel sıtmaya karşı etkilidir.