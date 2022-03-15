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Klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar?

#Klinik Destek Elemanı#Klinik Destek Elemanı Ne İş Yapar
Klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar

Klinik destek elemanı ne iş yapıyor sorusu, iş başvurusu yapmak isteyen kişilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Klinik destek elemanı hastane içerisinde bazı yetki ve sorumluluklara sahiptir. Bunlar arasında malzeme cihaz, tıbbi sarf ve ilaç transferini sağlamak gibi işler de yer alıyor. Peki, tam anlamıyla Klinik destek elemanı nedir? klinik destek elemanı ne iş yapar? İşte, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Klinik destek elemanı iş tanımı

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Klinik destek elemanının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları şu şekilde;

  1. Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini, temizleyip ve kullanıma hazır hale getirmek
  2. Klinikteki iş ve işleyiş esnasında kullanılan evrakları ilgili birimlere iletmek.
  3. Sağlık çalışanlarının talebi doğrultusunda malzeme cihaz, tıbbi sarf, ilaç vb. transferini sağlamak
  4. Sağlık çalışanının uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlamak.
  5. Hasta numunelerini (kan, idrar vb.) laboratuvarlara götürüp, laboratuvardan gelmesi gereken materyal ve malzemeleri getirmek.
  6. Hastaya pozisyon vermede sağlık çalışanına yardımcı olmak.
  7. Sağlık çalışanın gözetiminde hastanın kişisel bakımının (tuvalet, banyo, vücut temizliği vs.) yapılmasına yardımcı olmak.
  8. Hiçbir şekilde hastaya ve yakınlarına bilgi, eğitim, öneri vermemek
  9. Kurumun gerekli gördüğü eğitimlere katılmak.
  10. Görev yaptığı alanda atıkların uygun şekilde ayrıştırılmasına yardımcı olmak.
  11. Kliniğe transfer edilecek hastanın transferini sağlamak.
  12. Ex' in hazırlanmasına yardımcı olup, morga transferini sağlamak.
  13. Bir üst amirinin ve Hastane Yöneticisinin verdiği diğer yasal görevleri yerine getirmek.
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#Klinik Destek Elemanı#Klinik Destek Elemanı Ne İş Yapar

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