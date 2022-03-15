Klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar?

Klinik destek elemanının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları şu şekilde;
- Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini, temizleyip ve kullanıma hazır hale getirmek
- Klinikteki iş ve işleyiş esnasında kullanılan evrakları ilgili birimlere iletmek.
- Sağlık çalışanlarının talebi doğrultusunda malzeme cihaz, tıbbi sarf, ilaç vb. transferini sağlamak
- Sağlık çalışanının uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlamak.
- Hasta numunelerini (kan, idrar vb.) laboratuvarlara götürüp, laboratuvardan gelmesi gereken materyal ve malzemeleri getirmek.
- Hastaya pozisyon vermede sağlık çalışanına yardımcı olmak.
- Sağlık çalışanın gözetiminde hastanın kişisel bakımının (tuvalet, banyo, vücut temizliği vs.) yapılmasına yardımcı olmak.
- Hiçbir şekilde hastaya ve yakınlarına bilgi, eğitim, öneri vermemek
- Kurumun gerekli gördüğü eğitimlere katılmak.
- Görev yaptığı alanda atıkların uygun şekilde ayrıştırılmasına yardımcı olmak.
- Kliniğe transfer edilecek hastanın transferini sağlamak.
- Ex' in hazırlanmasına yardımcı olup, morga transferini sağlamak.
- Bir üst amirinin ve Hastane Yöneticisinin verdiği diğer yasal görevleri yerine getirmek.