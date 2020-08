Klimayı kim buldu ve icat etti? Klima ne zaman bulundu

Klima özellikle serinlemek amacıyla zaman zaman da sıcaklıklarının düşük olmadığı bölgelerde de ısınmak amacıyla kullanılan elektronik cihazlardır. Oldukça etkili olarak kullanılan klimalar birçok kişinin yaz aylarında kurtarıcısı olmaktadır. Birçok kişide klimayı kimin bulduğu konusunda da merak içindedir.

Klimayı Kim Buldu ve İcat Etti?

Klimayı icat eden kişi is Haviland Willis Carrier'dir. 1876 yılında New York'ta dünyaya gelen Cariier 1901 yılında Cornell Üniversitesi'nden Mühendislik bölümünden mezun olmuştur. Makine mühendisi olarak mezun olan Carrier mezuniyetinin hemen ardından klimayı icat etmiştir. Klima sistemi için tren istasyonunda her sabah sis olduğunu gören Carrier sisi dağıtmak için yöntemler düşünürken havadaki nemi kurutursa sisin de ortadan kalkacağını düşünmüş ve klima sistemi için adım atmıştır.

Klima Ne Zaman Bulundu?

Willis Carrier tarafından 1901 yılında Cornell Üniversitesi'nde mezun olmasından hemen sonra yaklaşık, 1 yıl sonra klimaya bulmuştur 1904 yılında ABD Patent Enstitüsü'nden hava işlem cihazının patentini alan Carrier 1913 yılında ofis ve benzeri alanlarda soğutmak amacıyla ilk klimasını geliştirmiştir. 1926 yılına gelindiğinde ise ev tipi klimayı yapmıştır. Böylece tüm dünyada zaman zaman serinlemek ve ısınmak amacıyla kullanılan klima icat edilmiştir.