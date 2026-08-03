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Klimalı kümeste servet besliyor! Otomobil takası teklif edenler oldu

Güncelleme Tarihi:

#Kuş Tutkusu#Otomobil Takası#Gümüş Güvercin
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 13:31

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Abdulhamit Tokyaz (33), evinin damına inşa ettiği 700 bin TL’lik klimalı ve su arıtıcılı özel kümeste, tanesi 50 bin ila 400 bin TL arasında değişen 100'e yakın posta güvercini besliyor. Kuşlarına gözü gibi bakan ve onlar için otomobil ile motosiklet takas teklifleri aldığını belirten Tokyaz, güvercinlerini arıtma suyu, en kaliteli yemler ve vitaminlerle beslediğini söyledi.

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İlçede yaşayan spor salonu işletmecisi Abdulhamit Tokyaz'ın henüz 13 yaşında başlayan kuş sevgisi, ilerleyen yıllarda tutkuya dönüştü. Hobisine evinin çatısında birkaç güvercin besleyerek başlayan Tokyaz, aradan geçen 20 yılda, her birinin değeri 50 ila 400 bin TL arasında değişen 100'e yakın 'damızlık posta güvercini' besler hale geldi.

Klimalı kümeste servet besliyor Otomobil takası teklif edenler oldu

Kuşlarının konforunu da düşünen Tokyaz, kırmızı keşpir güllü, rubella güllü, keşpir ak kuyruk güllü, İspanyol, Arabistanlı güllü gibi çok sayıda türdeki posta güvercinleri için yaklaşık 700 bin TL değerinde kümes inşa etti.

Klimalı kümeste servet besliyor Otomobil takası teklif edenler oldu

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OTOMOBİL TAKASI TEKLİF EDENLER OLDU”

Beslediği güvercinler hakkında bilgi veren Tokyaz, "Bu kuşların en büyük özelliği, tarihte haberleşme amacıyla kullanılan posta güvercinlerinin günümüzde renk ve desen kazanmış halleri olmalarıdır. Hepsi birbirinden güzel kuşlardır ve hepsini seviyoruz. Bu kuşlar piyasada oldukça tanınan ve sevilen, özellikle Hatay bölgesinde yoğun ilgi gören kuşlardır.” dedi.  

Klimalı kümeste servet besliyor Otomobil takası teklif edenler oldu

Abdulhamit Tokyaz, “En önemli özellikleri desenli ve güllü olmaları, ayrıca her kuşun kendine özgü farklı bir desene sahip olmasıdır. Bu yüzden oldukça fazla ilgi görüyorlar. Fiyat açısından da oldukça değerli kuşlardır. Arabistanlı güllü türündeki kuşun piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL. Bazı özel türlerimin değeri 400 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Kuşlarımıza yoğun talep oluyor. Hatta 140 bin TL değerinde motosikletle takas yaptığımız kuşlar da oldu. Otomobil karşılığında takas teklif edenler de oldu. Türlerin fiyatları 50 ila 400 bin TL arasında değişiyor. Yurt dışından gelen kuşlarımızın değeri yaklaşık 150 bin TL. Rubella güllü fiyatları ise ortalama 70-80 bin TL değerinde" diye konuştu.

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Klimalı kümeste servet besliyor Otomobil takası teklif edenler oldu

EN KALİTELİ YEM VE VİTAMİNLERLE BESLİYOR

İnşa ettiği kümese ilişkin bilgi de veren Tokyaz, "Kümesimiz yedi ayrı bölümden oluşuyor. İçerisinde su arıtıcısı, buzdolabı, klima ve kamera sistemi gibi tüm gerekli donanımlar mevcut. Kümesin iç tasarımında tamamen ahşabı tercih ettim. Hem daha doğal hem de görsel olarak daha şık durduğu için bu şekilde yaptım. Kümesin tüm işçiliği, ahşap kaplamaları, yuvalıkları ve genel tasarımı tamamen bana ait. Yapımı yaklaşık 3 ay sürdü ve her ayrıntısını kendi zevkime göre hazırladım. Bu işi hobi olarak gördüğüm için çok severek yaptığım kendi el işçiliğim kümesimizde alttan ve üstten olmak üzere havalandırma sistemlerimiz mevcut. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz. İçme sularını arıtma suyundan veriyoruz. En kaliteli yemleri ve en iyi vitaminleri veriyoruz. Probiyotik, elektrolit ve multivitamin gibi desteklerin en kalitelilerini alıp kuşlarımıza veriyoruz. Onlara en güzel şekilde bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Klimalı kümeste servet besliyor Otomobil takası teklif edenler oldu


Klimalı kümeste servet besliyor Otomobil takası teklif edenler oldu


Klimalı kümeste servet besliyor Otomobil takası teklif edenler oldu

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#Kuş Tutkusu#Otomobil Takası#Gümüş Güvercin

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