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Ömer ERBİL
Haber Giriş: 11.08.2020 - 07:00, Son Güncelleme:

Klimalar söküldü

Ömer ERBİL
Ömer ERBİL
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer ERBİL
Ömer ERBİL
omer.erbil@hurriyet.com.tr
Klimalar söküldü
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Üsküdar Mihrimah Sultan Külliyesi’nin bacalarına takılan klimalar söküldü. İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz sosyal medya hesabından klimaların söküldüğünü duyurdu.

Mimar Sinan tarafından 1547 yılında yapılan tarihi külliyenin medrese bacalarına monte edilen 16 klima ünitesini dün Hürrriyet duyurmuştu. Mihrimah Sultan Tıp Merkezi tarafından kullanılan tarihi binadaki klimalar sosyal medyada alay konusu olmuştu.

İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz klimaların sökülmesi için tıp merkezi ve Koruma Kurulu ile görüşerek klimaların sökülmesini istedi. Tıp merkezi yetkilileri bugün klima aparatlarını tek tek bacalardan söktü. Yılmaz sosyal medya hesabından klimaların söküldüğünü şu sözlerle duyurdu; “Mihrimah Sultan Külliyesi’nde tıp merkezi olarak kullanılan tarihi yapının bacalarındaki klimalar söküldü. Hassasiyet gösteren ilgililere ve yetkililere teşekkür ederiz”

Bu arada klimaların takılması için tıp merkezinin Koruma Kurulu’ndan izin almadığı ortaya çıktı. 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Yasası gereği izin almadan tarihi esere müdahale etmek suç teşkil ediyor. Tıp merkezine bu anlamda bir işlem yapılıp yapılmayacağı Koruma Kurulu’nun kararıyla belirlenecek.

Klimalar söküldü

Klima çirkinliği dünkü Hürriyet'te yer almıştı.

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Ömer ERBİL
Ömer ERBİL
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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