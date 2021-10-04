Klimacıda uyuşturucu serası

Haberin Devamı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.K. ve F.E. isimli kişilerin Avcılar ve Beylikdüzü’nde farklı adreslerde uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisini aldı. İşyerini takibe alan Jandarma ekipleri, klima servisi görüntüsü verilen adreste müşteri hareketliliği olmadığı gibi, giriş çıkış yapanların da aynı kişiler olduğunu belirledi. Aynı zamanda farklı malzemeleri 3 adres arasında sürekli taşıdıkları da tespit edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri adreslere operasyon yaptı. Uyuşturucu serasına dönüştürülen depo ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 720 kök hint keneviri, satışa hazır halde 128 kilogram marihuana, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler ele geçirildi. Ş.K. ve F.E. ile yabancı uyruklu A.A., G.J. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.