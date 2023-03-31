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Klima tamiri yapan teknisyenler, bebekli kadının üzerine düştü

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#Kağıthane#Teknisyen#Klima
Klima tamiri yapan teknisyenler, bebekli kadının üzerine düştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 12:32

Kağıthane'de kucağında bebekle markete giren kadının üstüne, marketin dışındaki klimayı tamir eden 2 teknisyen düştü. Yaralanan kadın ve teknisyenler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında annesinin kucağında olan bebek olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu.

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Gürsel Mahallesi'nde bulunan marketin çekme katında bulunan klimasındaki sorunu gidermek için gelen teknisyenler çalışmaya başladı. Tamiratın devam ettiği sırada 2 teknisyen ellerindeki klima malzemeleriyle birlikte yaklaşık 3 metreden aşağı düştü.

Klima tamiri yapan teknisyenler, bebekli kadının üzerine düştü

Teknisyenler kucağındaki bebeğiyle markete girmek isteyen kadının üstüne düştü. Kadın ve iki teknisyen yaralandı.

Klima tamiri yapan teknisyenler, bebekli kadının üzerine düştü

BEBEK YARA ALMADAN KURTULDU

Düşme sırasında annesinin koruduğu bebek olaydan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri teknisyenlerden birinin ayağının kırıldığını belirledi. Teknisyen dakikalarca acı içinde feryat etti.

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Klima tamiri yapan teknisyenler, bebekli kadının üzerine düştü

Yaralı kadın ve 2 teknisyen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. İki teknisyenin elektrik çarpması sonucu aşağıya düştüğü öne sürülürken inceleme devam ediyor.

Klima tamiri yapan teknisyenler, bebekli kadının üzerine düştü

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#Kağıthane#Teknisyen#Klima

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