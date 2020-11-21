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Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 14:35 | Son Güncelleme:

Klima motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

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Klima motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü
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KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde bir restoranın klimasının motorunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan bir restoranın klima motorunda bilinmeyen bir sebeple öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, klimanın motorunda çıkan yangını, restoranın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.

 

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