Klima yandı, anne ve çocuğu dehşeti yaşadı! Kendilerini binanın dışına attılar

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Yangın, Sedir Mahallesi 725 sokakta yer alan 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Mehmet Ünverdi'nin eşi ve çocuğu evde olduğu esnada dairede klimanın iç ünitesinde yangın çıktı. Dumanı gördükleri anda çocuğuyla birlikte kendilerini apartman dışına atan Ünverdi'nin eşi, önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, ardından eşi Mehmet Ünverdi'ye haber verdi.

Kısa sürede eve ulaşan Mehmet Ünverdi, daire içine girerek kapı ve pencereleri açtıktan sonra yangına müdahale etmek istedi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri Ünverdi'yi dışarı çıkartarak alevlere müdahale etti. Ekipler 15 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü. Mehmet Ünverdi, eşi ve çocuğu, apartman dışında ekiplerin çalışmasını izledi.

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'YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM'

Eşinin yangını haber vermesiyle eve geldiğini anlatan Mehmet Ünverdi, "Eşim ben iş yerindeyken telefon açtı. Klimadan yangın çıktığını söyledi. Ben arabaya binerek doğrudan eve geldim. Çocuklar ve eşim aşağıdaydı. Kapıyı kırıp içeri girdim. Şartelleri indirdim ve yangını söndürmeye çalıştım. Ben günlük yevmiyeyle çalışan biriyim. Belediye ya da bir başka kurum yardımcı olursa çok mutlu olurum" dedi.



