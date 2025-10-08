Klima düzenekli gizli bölmeden 11 kaçak göçmen çıktı

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 15:21

Diyarbakır’da polis ekiplerinin durdurduğu kamyonette fan ve klima düzeneğiyle kamufle edilmiş özel bölmede Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim’de şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, fan ve klima sistemiyle kamufle edilmiş gizli bir bölme tespit edildi.

Bölmede Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Araca el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

